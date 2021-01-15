Подведены итоги референдума о форме правления в Киргизии

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15.01.2021, 7:56, Новости дня
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В ходе состоявшегося в Киргизии референдума по вопросу о форме правления свыше 80% граждан республики выбрали президентскую модель, сообщили в Центризбиркоме страны.

«За президентскую форму правления проголосовали 81,44% (1,14 млн) избирателей, за парламентскую – 10,92% (152 тыс.), против всех – 4,47% (62,5 тыс.)», – приводит текст сообщения ТАСС.

К утру пятницы были получены сведения со всех избирательных участков. Явка на референдуме составила 39,29% (1,4 млн граждан). Результаты референдума должны быть официально утверждены на заседании ЦИК.

Напомним, в минувшее воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. На выборах президента, по данным с 98% участков, лидирует Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской. Официальные итоги выборов и референдума должны быть озвучены в течение 20 дней со дня голосования – после ручного подсчета результатов, но по факту будут значительно раньше – в течение двух-трех дней.

11 января президент РФ Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать наращиванию российско-киргизских связей.



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