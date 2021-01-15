Генпрокурор Вашингтона собрался допросить сына Трампа

15.01.2021, 6:08, Новости дня

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Генпрокурор американской столицы Карл Расин намерен допросить старшего сына действующего президента США Дональда Трампа – младшего в рамках дела о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации республиканца в январе 2017 года, сообщила The Washington Post.

По имеющимся у издания сведениям, Генпрокуратура Вашингтона обратилась к сыну американского лидера с просьбой дать показания по делу о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации действующего президента США Дональда Трампа в январе 2017 года, передает ТАСС.

В декабре 2020 года старшая дочь американского лидера Иванка более пяти часов провела в прокуратуре Вашингтона, где давала показания по делу о предполагаемом нецелевом расходовании средств на проведение инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа в январе 2017 года. При этом Иванка раскритиковала расследование, назвав его «еще одной политически мотивированной демонстрацией мстительности и траты денег налогоплательщиков».

В ноябре 2020 года немецкое издание Focus сообщало, что деятельность Дональда Трампа и троих его старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, существует высокая вероятность тюремного срока для действующего президента США.