 

El Pitazo – «послала куда подальше» — Мадуро рассказал, как США предлагали его жене с ним развестись

15.01.2021, 2:42, Новости дня
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Спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс предложил жене венесуэльского лидера развестись со своим супругом и уехать в любую угодную ей страну, — об этом, как передаёт El Pitazo, заявил сам Николас Мадуро в ходе своего недавнего выступления. При этом он добавил, что его жена «с очень благопристойной улыбкой» послала представителя Соединённых Штатов куда подальше.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Силия*, ты ведь не расскажешь об этом Эллиоту Абрамсу**. Знаете историю об Эллиоте Абрамсе? Он поручил передать Силии, чтобы она развелась со мной и ушла от меня, чтобы выбрала любую страну мира, какую захочет, и отправилась туда жить счастливо. Он сказал, что ей положат на счёт хорошую сумму в долларах, чтобы она жила счастливо.

Ребята, они отваживаются на всё, не уважают даже семью. Силия со своей очень благопристойной улыбкой послала его куда подальше. Но вы обратите на это внимание.

Дата выхода в эфир 12 января 2021 года.

* Силия Флорес — жена Николаса Мадуро (прим. ИноТВ).
** Эллиот Абрамс — спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле (прим. ИноТВ).



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