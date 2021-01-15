BI – Нацгвардия США попросила не жертвовать деньги спящим на полу Капитолия бойцам

15.01.2021, 2:42, Новости дня

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Увидев кадры с бойцами Нацгвардии, спящими на «жёстком и холодном» полу Капитолия, некоторые американцы захотели помочь военнослужащим и собрать деньги на спальные мешки, передаёт Business Insider. Нацгвардия поспешила всех убедить, что бойцы расквартированы с комфортом, а на полу просто отдыхают в пересменку, и подчеркнула, что по техническим причинам не может принимать никакие пожертвования.



Reuters

В среду 13 января в прессе появились кадры, на которых были запечатлены бойцы Национальной гвардии США, спящие на «жёстком и холодном» полу в Капитолии, пишет Business Insider. Увидев такие фото, некоторые американцы решили, что военнослужащим живётся несладко, и изъявили желание пожертвовать для них деньги.

— Brian Bartlett (@BrianBartlett) January 13, 2021

Брайан Бартлетт, республиканец, пиар-аналитик: «Это просто ужасно. Я открыл сбор средств, чтобы закупить сегодня как можно больше спальных мешков и сразу же отправить их в Капитолий для всех бойцов Нацгвардии и полицейских, которым там приходится ночевать на этой неделе. Пожалуйста, внесите посильный вклад или поделитесь этой ссылкой».

Нацгвардия поспешила убедить граждан, что она не нуждается в помощи населения: «Хотя мы высоко ценим многочисленные предложения помощи и людей, которые переживают за наших солдат и служащих ВВС, по техническим причинам мы никак не можем принять какие бы то ни было пожертвования».

Как напоминает издание, после штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа в среду 6 января на сегодня в Вашингтоне находятся тысячи бойцов Нацгвардии, задача которых заключается в предотвращении повторных актов насилия.

На закупку спальных мешков, «чтобы солдаты могли как следует отдохнуть, защищая демократию», на платформе GoFundMe упомянутому Брайану Бартлетту удалось собрать более $3 тыс. После того как Нацгвардия заверила, что все бойцы расквартированы с комфортом и получившие распространение кадры были сделаны во время их перерывов на отдых между дежурствами во время службы, активист объявил, что вернёт уже закупленные спальные мешки в магазин, а все пожертвованные средства — их отправителям.