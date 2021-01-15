 

BI – Нацгвардия США попросила не жертвовать деньги спящим на полу Капитолия бойцам

15.01.2021, 2:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Увидев кадры с бойцами Нацгвардии, спящими на «жёстком и холодном» полу Капитолия, некоторые американцы захотели помочь военнослужащим и собрать деньги на спальные мешки, передаёт Business Insider. Нацгвардия поспешила всех убедить, что бойцы расквартированы с комфортом, а на полу просто отдыхают в пересменку, и подчеркнула, что по техническим причинам не может принимать никакие пожертвования.


Reuters

В среду 13 января в прессе появились кадры, на которых были запечатлены бойцы Национальной гвардии США, спящие на «жёстком и холодном» полу в Капитолии, пишет Business Insider. Увидев такие фото, некоторые американцы решили, что военнослужащим живётся несладко, и изъявили желание пожертвовать для них деньги. 

 

— Brian Bartlett (@BrianBartlett) January 13, 2021

 

Брайан Бартлетт, республиканец, пиар-аналитик: «Это просто ужасно. Я открыл сбор средств, чтобы закупить сегодня как можно больше спальных мешков и сразу же отправить их в Капитолий для всех бойцов Нацгвардии и полицейских, которым там приходится ночевать на этой неделе. Пожалуйста, внесите посильный вклад или поделитесь этой ссылкой».

 

Нацгвардия поспешила убедить граждан, что она не нуждается в помощи населения: «Хотя мы высоко ценим многочисленные предложения помощи и людей, которые переживают за наших солдат и служащих ВВС, по техническим причинам мы никак не можем принять какие бы то ни было пожертвования».

 

Как напоминает издание, после штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа в среду 6 января на сегодня в Вашингтоне находятся тысячи бойцов Нацгвардии, задача которых заключается в предотвращении повторных актов насилия.

 

На закупку спальных мешков, «чтобы солдаты могли как следует отдохнуть, защищая демократию», на платформе GoFundMe упомянутому Брайану Бартлетту удалось собрать более $3 тыс. После того как Нацгвардия заверила, что все бойцы расквартированы с комфортом и получившие распространение кадры были сделаны во время их перерывов на отдых между дежурствами во время службы, активист объявил, что вернёт уже закупленные спальные мешки в магазин, а все пожертвованные средства — их отправителям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / ВМС США разыскивают пропавшего в Аравийском море военного моряка

15.09 / Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

17.11 / У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании

04.01 / Завод “Роскосмоса” собирается делать беспилотные трамваи

27.12 / Европол рассказал о схемах мошенничества с вакциной от COVID-19

01.01 / Инфляция в РФ по итогам 2020 года составила 4,9%

12.09 / Белорусскую оппозиционерку Колесникову вывезли из Минска

18.12 / Airbus готовит переход авиации на водородное топливо

22.07 / Британский министр не видит свидетельств российского вмешательства в «Брексит»

16.10 / Волки могут стать для людей такими же друзьями, как собаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска