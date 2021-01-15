В Кении обнаружили 16 новых вариантов коронавируса

15.01.2021, 2:38, Новости дня

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Ученые Медицинского исследовательского института Кении обнаружили, что в стране циркулирует 16 новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, сообщило местное издание Daily Nation.

Всего сейчас в Кении распространилось 20 вариантов, четыре из которых были известны с марта 2020 года.

Новые мутации выявили в ходе исследования, которое проводили с июня по октябрь. Ученые взяли пробы у 205 инфицированных из восьми регионов страны и выявили, что среди 16 новых вариантов наиболее распространены четыре, один из которых вызывает опасения.

Исследователи заявили, что хотя результаты предварительные, одна из мутаций (ее обнаружили в округе Тайта Тавета) – уникальна, таких не фиксировали не только в Кении, но и в других странах мира.

Группа ученых намерена провести дополнительное исследование, взяв пробы у 400 заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Кении, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, с начала пандемии подтвердили заболевание у 98,7 тыс. человек, из которых 1,7 тыс. умерли, 81,9 тыс. – выздоровели.

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