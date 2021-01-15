На аукционе в Париже за рекордные €3,17 млн продали обложку комикса

15.01.2021, 2:38, Новости дня

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14 января в Париже на аукционе Artcurial была продана обложка комикса “Голубой лотос” о приключениях журналиста Тинтина в Китае, нарисованная в 1936 году. Об этом сообщил аукционный дом в Twitter.

“Установлен новый мировой рекорд для произведения [бельгийского художника] Эрже и мировой рекорд для оригинального комикса”, – отметили в твите.

Обложка была продана за €3,17 млн.

#LOTUSBLEU Le 14 janvier, Artcurial décrochait le nouveau record mondial pour une pièce de Hergé et le record mondial pour une œuvre originale de bande dessinée, tous artistes confondus, avec le Lotus bleu, adjugé 3,2 millions d’€ ! #tintin #record #bd pic.twitter.com/6cpKD16ire

— ARTCURIAL (@Artcurial) January 14, 2021

В 2014 году другая обложка комикса, нарисованная Эрже, была продана за €2,6 млн, пишет Le Figaro.

Эрже – бельгийский художник комиксов, ставший известным благодаря альбомам о приключениях репортера Тинтина. В Бельгии он является популярным персонажем, в 2001 году Тинтин и его фокстерьер Милу стали официальными символами Брюсселя.

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