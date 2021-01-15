 

На аукционе в Париже за рекордные €3,17 млн продали обложку комикса

15.01.2021, 2:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

14 января в Париже на аукционе Artcurial была продана обложка комикса “Голубой лотос” о приключениях журналиста Тинтина в Китае, нарисованная в 1936 году. Об этом сообщил аукционный дом в Twitter.

“Установлен новый мировой рекорд для произведения [бельгийского художника] Эрже и мировой рекорд для оригинального комикса”, – отметили в твите.

Обложка была продана за €3,17 млн.

#LOTUSBLEU Le 14 janvier, Artcurial décrochait le nouveau record mondial pour une pièce de Hergé et le record mondial pour une œuvre originale de bande dessinée, tous artistes confondus, avec le Lotus bleu, adjugé 3,2 millions d’€ ! #tintin #record #bd pic.twitter.com/6cpKD16ire

— ARTCURIAL (@Artcurial) January 14, 2021

В 2014 году другая обложка комикса, нарисованная Эрже, была продана за €2,6 млн, пишет Le Figaro.

Эрже – бельгийский художник комиксов, ставший известным благодаря альбомам о приключениях репортера Тинтина. В Бельгии он является популярным персонажем, в 2001 году Тинтин и его фокстерьер Милу стали официальными символами Брюсселя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Юбилейная версия кроссовера Range Rover Fifty поступила в продажу в России

10.07 / Рубль подешевел к доллару и евро

12.08 / Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

06.10 / Протестующие в Киргизии решили назначить «временного премьера»

26.09 / Западные партнеры создадут в Грузии центр кибербезопасности

14.10 / В Нидерландах предложили разрешить эвтаназию для неизлечимо больных детей

08.09 / Белорусские пограничники объяснили причину задержания Колесниковой

18.07 / Минфин назвал сроки возвращения к бюджетному правилу

01.09 / Психиатр объяснила отсутствие памяти у Ефремова в день ДТП

03.01 / Сборная Канады обыграла чехов и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска