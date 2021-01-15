Президент Боливии решил вакцинироваться «Спутником V»

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15.01.2021, 1:38, Новости дня
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Президент Боливии Луис Арсе намерен вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутника V», как только придет первая партия, сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер.

«Президент будет вакцинироваться. Мы рассчитываем, что он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые прибудут в этом месяце», – приводит ТАСС слова со ссылкой на Agencia Boliviana de Informacion.

Как отметил Рихтер, президент Боливии намерен привиться одним из первых «главным образом для того, чтобы показать доверие к процессу вакцинации». По данным пресс-секретаря, прививку также сделает вице-президент Давид Чокеуанка. Министры получат возможность вакцинироваться, когда придет вторая партия препарата, так как остальные дозы из первой будут распределены медработникам.

Напомним, 6 января Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований. В конце декабря 2020 года власти Боливии подписали контракт на поставку 5,2 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации 2,6 млн человек.



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