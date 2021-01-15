На Донбассе ранен украинский военный

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15.01.2021, 0:50, Новости дня
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Сегодня, 14 января, в районе боевых действий на Донбассе получил ранение украинский военнослужащий. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация трехсторонней контактной группы.

Военный был ранен около 18.00 в районе Гнутово в результате обстрела боевиками. В ТКГ сообщают, что раненому оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/184494096794342

В сводке штаба ООС по состоянию на 17.00 сообщается, что в течение суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного террористы обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде Марьинки – из гранатомета и стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/691558704867817/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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