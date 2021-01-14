Основатель “Ералаша” Грачевский умер от коронавируса

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14.01.2021, 23:02, Новости дня
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Российский режиссер и основатель юмористического киножурнала “Ералаш” 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом 14 января в Telegram сообщает РБК.

По информации издания “Вокруг ТВ”, у Грачевского было поражено 75% легких. Он был в состоянии медикаментозной комы.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве.

21 декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря был госпитализирован.

31 декабря режиссера перевели в реанимацию. Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская, комментируя состояние его здоровья, заявила, что он “находится под большим потоком кислорода” в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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