Основатель “Ералаша” Грачевский умер от коронавируса

14.01.2021, 23:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский режиссер и основатель юмористического киножурнала “Ералаш” 71-летний Борис Грачевский умер от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом 14 января в Telegram сообщает РБК.

По информации издания “Вокруг ТВ”, у Грачевского было поражено 75% легких. Он был в состоянии медикаментозной комы.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве.

21 декабря 2020 года стало известно, что Грачевский заразился коронавирусом. В течение недели он лечился дома, а 27 декабря был госпитализирован.

31 декабря режиссера перевели в реанимацию. Супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская, комментируя состояние его здоровья, заявила, что он “находится под большим потоком кислорода” в тяжелом состоянии.

Российский актер Стас Садальский 3 января разместил на своей странице в Facebook коллаж из фотографий Грачевского, которые в том числе были сделаны в реанимации. По информации Садальского, врачи давали положительный прогноз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—