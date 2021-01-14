Тысячи общественных организаций получили президентские гранты

14.01.2021, 22:56, Новости дня

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Общественные активисты, НКО, занятые в сфере защиты здоровья россиян, стали главными победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов. Многие из победителей в разгар эпидемии проявили настоящий героизм. Об этом сообщил первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, подводя итоги конкурса.

В четверг в Москве состоялось заседание Координационного комитета Фонда президентских грантов (ФПГ), на котором были определены победители первого конкурса наступившего года. Об итогах сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель координационного комитета по проведению этих конкурсов. Впрочем, прежде чем назвать победителей, Кириенко напомнил, в каких сложных и даже опасных условиях приходится сегодня работать многим некоммерческим организациям (НКО).

«Гражданское общество, некоммерческие организации достойно показали себя в период пандемии», – сообщил заявил первый замглавы администрации президента. В качестве примера настоящего героизма он назвал волонтерский проект семейного патронажа за душевнобольными. В разгар пандемии люди забирали к себе домой из интернатов пациентов с психическими отклонениями, чтобы ухаживать за ними в комфортной семейной обстановке. Причем, многие из этих пациентов страдали еще и нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть не могли двигаться. «Попробовал прикинуть такую ситуацию на себя и, честно говоря, с трудом представил», – признался Кириенко с явным восхищением в голосе.

Кириенко напомнил, что еще год назад президент Владимир Путин решил выделить дополнительно 3 млрд рублей на поддержку НКО, нацеленных на помощь россиянам в условиях уже начинавшейся тогда пандемии. Глава Фонда президентских грантов Илья Чукалин уточнил, что на этот дополнительный конкурс были тогда выдвинуты проекты «адресной социальной поддержки, по прямой помощи врачам, реабилитации врачей, в том числе психологической поддержке». Именно за счет этих дополнительных трех миллиардов и оказывалась поддержка проектам «совместного проживания» с инвалидами.

Что касается конкурса 2021 года, то первые места на нем заняли общественники, занятые в сферах защиты здоровья и социального поддержки, если считать по количеству победителей. 320 инициатив по «охране здоровья» получат гранты на общую сумму 433,6 млн рублей. «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (280 проектов) получают из Фонда 560,8 млн рублей. На третьем месте среди победителей оказались проекты по «сохранению исторической памяти (258 инициатив). Им из Фонда перечислят 554,4 млн рублей.

Одним из победителей этого года стал Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» из Москвы, получивший 31 млн на проект «Право на помощь в конце жизни: развитие инструментов поддержки неизлечимо больных людей для родственников и специалистов».

«Победа на конкурсе грантов – это для нас хорошая новость и важная поддержка. У нас есть горячая линия для неизлечимо больных людей и портал, посвященный помощи близким и родным пациентов, которым поставили смертельный диагноз.

На работу горячей линии и портала, главным образом, и пойдут деньги из полученного сегодня гранта»,

– рассказал газете ВЗГЛЯД представитель фонда. В частности, в «Вере» намерены разработать специальное мобильное приложение для смартфонов, кроме того, запланирована программа мероприятий по поддержке специалистов в сфере паллиативной медицины.

Кириенко особо отметил, что 40% победителей конкурса получили поддержку по линии фонда впервые, а некоторые НКО добились этого с шестого и даже девятого раза, что по мнению председателя комитета свидетельствует об их целеустремленности.

«У нас была мечта, что мы выйдем в такой режим, когда в начале года мы не конкурс начинаем, а уже деньги раздаем – и она свершилась, – добавил Кириенко. – Это значит, что 1 февраля победители получат гранты и смогут уже начать реализовывать свои проекты». Напомним, в прошлые годы первые транши конкурсантам выделялись Фондом не раньше февраля.

Общее же число проектов-победителей превысило две тысячи, которые в в сумме получат от Фонда 4,1 млрд рублей. А всего в наступившем году на гранты запланировано передать 10,2 млрд рублей.

«Несмотря на секвестр федерального бюджета, эта сумма все равно больше той, что выделялась в 2020-м, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД Кириенко. «Объем грантов на развитие гражданского общества у нас постоянно увеличивается. Было 8 миллиардов рублей, мы заявки делали на добавочные 3 млрд. Однако Минфин провел секвестр бюджета. Если оборонные статьи секвестируют в пользу социальных расходов, то говорить, что Фонд президентских грантов не должен секвестироваться, нечестно. Справедливость есть справедливость», – добавил он.

В любом случае, бюджет фонда вырос на 2 млрд 200 млн рублей, отметил Кириенко. Он указал, что увеличится не только объем средств из федерального бюджета, но и «сильно подрастет региональное софинансирование». «Еще 2 млрд рублей должны дать регионы», – отметил председатель Координационного комитета. Также надо учесть поддержку, которую оказывает бизнес. По оценке Кириенко, в сравнении с 2020 годом (когда фонд составил 8 млрд рублей), «фактическое увеличение будет даже не на 2,2 млрд, а примерно на 4 млрд вместе с региональными деньгами, а с коммерческими деньгами – на 5-5,5 миллиардов».

Бизнес, по словам Кириенко, год от года все активнее финансирует НКО вместе с государством. Уровень такой совместной поддержки он назвал «уникально высоким» по сравнению с 2017 годом, когда Фонд только начал поддерживать общественников.

«За 10 конкурсов, которые уже прошли, средний процент софинансирования был 72%. Сейчас, на первый конкурс этого года – уже 88%. Значит, на каждый рубль, который выделен из Фонда президентских грантов, 88 копеек добавляется из частных источников», – пояснил первый замглавы администрации президента.

Что касается региональных властей, то многие из них уже организовали у себя конкурсы, аналогичные тем, что проводит Фонд президентских грантов. Поэтому в этом году Фонд начал софинансировать пополам проекты НКО, пришедшие из регионов. Кириенко отметил, что обязательным условием для этого стало проведение в регионе открытого приема заявок и независимой экспертизы проектов, претендующих на гранты.

«Если эти правила соблюдаются, то, допустим, выделит регион 100 миллионов, а мы им добавим 100 миллионов из фонда, то есть удвоим количество средств, которые НКО в регионах могут получить», – пообещал Кириенко.