 

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

14.01.2021, 22:56, Новости дня
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Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни, сообщила супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская.

«Он умер», – приводит слова Белоцерковской ТАСС.

Напомним, 21 декабря создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», режиссер и сценарист Борис Грачевский сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус, отметив при этом, что чувствует себя неплохо. 31 декабря Грачевский попал в реанимацию столичной больницы № 52. 3 января Грачевский сообщил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом. 10 января Белоцерковская рассказала, что состояние Грачевского удалось стабилизировать.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974-1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года – художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград – ордена Почета и Дружбы.



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