Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

14.01.2021, 22:08, Новости дня

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Зять лидера украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Андрей Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию России ПАО “Россети”. Об этом в компании сообщили российскому агентству “Интерфакс”.

Рюмину 40 лет. До этого он работал в “Объединенной энергетической компании” (сначала стал замгендиректора с 2011 года, а в 2013 году – главой), позже занимался предпринимательской деятельностью – в период с 2014-го по 2016 год, в 2018 году стал гендиректором “Россети Ленэнерго”.

ПАО “Россети”, отмечает агентство, – крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании.

Рюмин и дочь Медведчука Ирина поженились в 2006 году в Москве. Как писала газета “Взгляд”, на свадьбе был украинский нардеп Нестор Шуфрич, который рассказал, что пара познакомилась на швейцарском горнолыжном курорте.

По данным проекта “Схемы: коррупция в деталях”, осенью 2018 года Рюмин стал соучредителем компании ООО “Прайм-Инвест” и партнером крупного российского застройщика Павла Те.

“Схемы” отмечают, что Рюмин, кроме бизнеса, занимается в России и общественной деятельностью. Он является членом попечительского совета клуба “Спорт-Правопорядок” в Санкт-Петербурге. В 2019 году, как сообщала пресс-служба “Ленэнерго”, Рюмин был награжден медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени за большой вклад в организацию чемпионата мира по футболу 2018 года.

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