 

Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины от COVID-19

14.01.2021, 22:08, Новости дня
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Доступ к аккаунту вакцины “Спутник V” в Twitter 14 января был ограничен. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций в Twitter.

“Попросите Twitter восстановить доступ, чтобы Sputnik V мог и дальше делиться информацией о борьбе с COVID-19, спасении жизней и восстановлении экономики”, – отметили в твите.

Sputnik V vaccine account has been restricted by Twitter. Please follow @sputnikvaccine account and ask Twitter to restore access so that Sputnik V can continue sharing info on fighting covid, saving lives and restoring economies.

— RDIF (@rdif_press) January 14, 2021

Последний пост в Twitter российской вакцины был опубликован несколько часов назад, это ссылка на материал Reuters о том, что Россия в феврале подаст заявку в ЕС на одобрение своей вакцины.

Reuters: “Russia to submit #SputnikV vaccine for EU approval, says RDIF chief.”https://t.co/QHZtcvcAD4

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 14, 2021

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.  Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря. По данным Российского фонда прямых инвестиций, вакциной “Спутник V” уже привили более 1,5 млн человек. Кроме России, применение вакцины одобрено в Беларуси, Сербии, Аргентине и Боливии. 

2 января нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания “Биолек” обратилась в Минздрав Украины с заявлением о регистрации российской вакцины “Спутник V”. В ответ главный санврач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. “Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности”, – отметил он. 

5 января “Биолек” и Минздрав подтвердили, что компания действительно подала соответствующую заявку. 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что Украина не рассматривает российскую вакцину в плане вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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