Хомчак: Некоторые идут в ВСУ, чтобы иметь стабильную зарплату, в армии оденут, накормят и не нужно платить за жилье. Это реалии

14.01.2021, 21:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью “Обозревателю” заявил, что некоторые люди служат в Вооруженных силах Украины только ради стабильной зарплаты.

“Никто проблемы не скрывает. Сегодня мы берем в ВСУ всех желающих, кто подходит по состоянию здоровья, однако не каждому удается, например, овладеть современной техникой. Есть проблемы и с воинской дисциплиной. Служат самые разные люди – повышен возрастной ценз. Есть и совсем молодые, а есть уже взрослые, состоявшиеся люди”, – подчеркнул Хомчак.

По его словам, не все военнослужащие хотят идти на фронт.

“И если говорить откровенно, то в армию не все идут для того, чтобы быть максимально подготовленными и уметь воевать, не все хотят на фронт. Некоторые идут, чтобы иметь стабильную зарплату, в армии оденут, накормят и не нужно платить за жилье. Это реалии. Бывает, что идут служить даже имеющие судимость. Мы не берем с судимостью. Но вот недавно поймали солдата срочной службы на том, что он скрыл такой факт – подделал справку. Сегодня же что угодно подделывают”, – отметил генерал.

Согласно принятому в 2015 году закону, численность Вооруженных сил Украины не должна превышать 250 тыс. человек, из которых военнослужащих должно быть не более 204 тыс. человек.

В Минобороны сообщали, что с начала войны на Донбассе в 2014 году по 2017-й численность ВСУ увеличилась со 150 тыс. человек до 255 тыс.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что численность украинской армии составляет 200 тыс. человек.

—