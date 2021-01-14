 

Владельца закусочной «от Сталина» оштрафовали за неповиновение полиции

14.01.2021, 21:08, Новости дня
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Владельца московского кофе с шаурмой «от Сталина» Stal’in doner оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе Коптевского суда.

«Коптевским районным судом г. Москвы вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которым Вольтман С. О. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей», – передает сообщение представителя суда ТАСС.

Напомним, пользователи соцсетей раскритиковали появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.

Владелец заведения рассказал о конфликте с сотрудниками полиции, которые, по его словам, якобы не озвучили ему основания для закрытия заведения. Он заявил, что полицейские «забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами».



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