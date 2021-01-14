 

Полет на Луну может быть отложен

14.01.2021, 20:30, Новости дня
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Наверное, процесс создания сверхмощной ракеты «Енисей», предназначенной для запуска космических аппаратов на Луну, придется приостановить. С таким заявлением выступили представители Российской академии наук.

Предложение отложить разработку поддерживают и в «Роскосмосе». По мнению экспертов, для организации лунной миссии лучше использовать другие маршевые двигатели.

Как пояснили специалисты, сейчас появились принципиально новые технологии, которые позволят создать более эффективные тяговые агрегаты. Зачем же в таком случае полагаться на устаревшие системы? Напомним, что на разработку ракеты-носителя было выделено из бюджета полтора миллиарда рублей. Это стоимость только проектирования, уточняют эксперты.



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