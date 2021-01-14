 

В компании Intel заявили, что худшие времена позади

14.01.2021, 20:30, Новости дня
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Не секрет, что мировое производство процессоров для электронных устройств отстает от спроса компаний, которые эти самые устройства выпускают. В связи с этим ранее на голову таких изготовителей чипов, как Intel, не раз обрушивалась резкая критика.

Кстати, дефицит процессоров приводил даже к замедлению технического прогресса. Достаточно вспомнить хотя бы задержку с выпуском процессоров по технологии 10 нм.

Однако представители Intel недавно выступили с заявлением о том, что худшие времена позади. Им удалось существенно нарастить выпуск дефицитных процессоров, что позволит нормализовать ситуацию на рынке в ближайшее время. Напомним, что большим дефицитом также являются 7-нм процессоры AMD из семейства Ryzen 5000.



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