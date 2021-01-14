Сенцов: Сейчас справедливость восторжествовала на бумаге – в ЕСПЧ. Но рано или поздно мы выгоним россиян с нашей земли, потому что Крым – это Украина

14.01.2021, 20:22, Новости дня

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Действительно, в Украине мало кто сомневается в том, что Россия захватила Крым военным путем и фактически контролировала полуостров начиная с 27 февраля 2014 года. Но для некоторых жителей этой планеты, далеких от нашей страны или укушенных российской пропагандой, это не было однозначным фактом.

Сейчас это нападение окончательно доказано в Европейском суде по правам человека, и с этим судебным решением оккупантам уже будет трудно спорить. Хотя им не привыкать называть черное белым и наоборот.

Я поздравляю украинцев с этим историческим решением и благодарю всех причастных к тому, чтобы справедливость восторжествовала сейчас хотя бы на бумаге. Не сомневаюсь в том, что рано или поздно мы выгоним россиян с нашей земли, потому что Крым – это Украина!

Источник: Oleg Sentsov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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