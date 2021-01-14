Из тюрем ОРДЛО можно выйти на волю за взятку. Цена – несколько десятков тыс. долларов США

14.01.2021, 19:28, Новости дня

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На неподконтрольной Украине территории ОРДЛО арестованные могут выйти на волю, заплатив взятку сотрудникам так называемого “Министерства госбезопасности“, сумма колеблется от $20 тыс. и выше. Об этом изданию “Проект“ сообщили бывшие узники.

Выйти на свободу можно сразу после ареста, за валюту сотрудники “МГБ“ готовы “депортировать“ людей на подконтрольной Украине территорию еще до объявления им приговора.

За освобождение мужа $20 тыс. требовали у жены, обмененного 29 декабря 2019 года Александра Тимофеева, Светланы. Она написала заявление о вымогательстве в “МГБ“ “ДНР“ и опознала по фото вымогателей — оперативников, производивших арест. В итоге муж провел в заключении два года, а Светлана бежала под угрозой ареста в начале 2018 года.

За деньги можно попасть в список обмена пленными с Украиной. Предприниматель из Луганска Денис Секацкий заплатил $32 тыс. чтобы его обменяли 29 декабря 2019 года.

“У меня был бизнес, накопления, плюс машину отдал “по-быстрому“. Сидел в подвале луганского МГБ, мне дали телефон, и я позвонил друзьям и сообщил, что надо, чтобы меня быстрее освободили. Друзья у меня находились в Киеве, и друг приехал в Ростов-на-Дону и там произвел передачу денег – на неподконтрольную территорию заезжать не захотел, побоялся“, – рассказал Секацкий, добавив, что вместе с ним при обмене был его товарищ, он заплатил за себя $80 тыс.

По данным “Проекта“, большая часть лиц, предложенных со стороны ОРДЛО к обмену 16 апреля 2020 года, имели криминальное прошлое.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки“ (Украина – Германия – Франция – Россия).

Обмен в формате “всех на всех“ предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече “Нормандской четверки“ в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В начале июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что процесс обмена пленными “пока заторможен“.

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