Апелляционный суд подтвердил обоснованность экспертизы об убыточности формулы “Роттердам плюс” – НАБУ

14.01.2021, 17:40, Новости дня

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Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил, что детективы Национального бюро действовали законно и в пределах полномочий при расчете и установлении размера убытков, причиненных из-за действия формулы “Роттердам плюс”. Об этом пресс-служба НАБУ проинформировала 14 января.

Шестой апелляционный админсуд 12 января отменил решение Окружного админсуда Киева о признании противоправными действий детектива НАБУ по установлению убытков в 18 млрд грн из-за формулы “Роттердам плюс”, сказано в релизе.

“НАБУ убеждено, что ОАСК не может давать оценку доказательствам в уголовном судопроизводстве, поскольку это вне его компетенции. Апелляционный суд также пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыл производство”, – подчеркнули в НАБУ.

В агентстве пояснили, что речь идет об установлении убытка за первый период (2016–2017 года) действия формулы в 2016–2017 годах.

“Первоначально их размер в 18 млрд грн рассчитали аналитики бюро, а в дальнейшем его подтвердили несколько экспертиз. Сторона защиты, в свою очередь, пыталась обжаловать действия детектива-аналитика НАБУ по расчету негативных последствий от применения формулы, однако апелляционный суд не поддержал ее позицию и признал правомерными действия детективов”, – сказано в релизе.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Стоимость угля рассчитывалась по формуле “стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину”. Из-за применения формулы тепловые генерации, в том числе ДТЭК и государственное “Центрэнерго”, продавали электроэнергию дороже, отмечала “Экономическая правда”. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.

Антимонопольный комитет Украины также закрыл расследование в отношении формулы “Роттердам плюс” в связи с отсутствием нарушений.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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