В московской квартире прописали 167 тыс. незаконных мигрантов

14.01.2021, 15:26, Новости дня

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Московская прокуратура утвердила обвинение в отношении подозреваемых, помогавших мигрантам незаконно проживать в столице, за один год они организовали незаконное пребывание в городе 167 тыс. человек, их прописали в одном помещении.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи участников организованной группы», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Подозреваемые обвиняются в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях: организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранцев, получению взятки.

Злоумышленники вместе с другими лицами, уголовное дело по которым выделили в отдельное производство, направили в ГУ МВД по столице сведения о месте пребывания иностранцев для миграционного учета.

Принимающей стороной, по этим документам, стали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, местом пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября.

За услуги подозреваемые получали от 2,5 до 5 тыс. рублей. С сентября 2018 по ноябрь 2019 года они организовали незаконное пребывание не менее 167 тыс. мигрантов в России.

Двое из обвиняемых заключили досудебное соглашение о сотрудничества, так были изобличены другие соучастники. Организатор схемы скрылся, он находится в розыске. Уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

Уголовные дела в отношении подозреваемых планируется направить в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

В 2016 году в Уссурийске местная жительница прописала у себя более 9 тыс. мигрантов, в отношении нее возбудили уголовное дело.