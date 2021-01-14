 

В РФПИ оценили возможную долю «Спутника V» на зарубежных рынках

14.01.2021, 15:26, Новости дня
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Доля российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вряд ли превысит 25-30% на рынках Латинской Америки и других стран, считает руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, неверно думать о вакцинах с точки зрения геополитических побед. «Мы не думаем, что какая-либо вакцина займет долю более 20-25% в странах за пределами США и ЕС. Хорошо иметь портфель вакцин», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В то же время он сообщил, что в РФПИ не ожидают, что «Спутник V» займет долю более 25-30% на рынках Латинской Америки и в других местах.

Дмитриев также подчеркнул важность международного сотрудничества по теме вакцин и отметил, что фонд в ближайшее время объявил о партнерстве с крупным китайским производителем.

Тем временем Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса. Первая партия «Спутник V» может быть поставлена в страну в январе. Кроме того, в Бразилии началась вакцинация «Спутник V», РФ поставит в эту страну 10 млн доз вакцины в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 млн доз.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 



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