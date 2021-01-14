 

Исполнение гимна США на инаугурации Байдена доверили Леди Гаге

14.01.2021, 15:26, Новости дня
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Американская поп-певица Леди Гага исполнит государственный гимн США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщают местные СМИ.

Телеканал ABC News проинформировал со ссылкой на комитет по инаугурации, что на церемонии помимо Леди Гаги выступит и певица Дженнифер Лопес, обе ранее выступали в поддержку избранного президента, передает РИА «Новости».

Так, Леди Гага выступала на мероприятии в поддержку Байдена в Пенсильвании практически накануне выборов в США, а Лопес принимала участие в виртуальном чате с Байденом в поддержку его избирательной кампании.

Напомним, инаугурация Байдена состоится 20 января. Сообщалось, что в специальной телепрограмме по этому случаю выступят также музыканты Джастин Тимберлейк, Бон Джови и Деми Ловато.

Ведущим полуторачасового шоу «Празднуем Америку», которое пройдет вечером в день инаугурации, станет актер Том Хэнкс.

Певица Леди Гага активно выступает в поддержку ЛГБТ-движения и BLM. В январе 2020 года она рассказала о пережитых изнасилованиях и извинялась за сотрудничество с музыкантом Ар Келли, которого в 2019 году обвинили в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.



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