 

В Intel заявляют, что техпроцессы для современной электроники нужно менять

14.01.2021, 15:06, Новости дня
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Специалисты из imec и Intel утверждают, что для дальнейшего развития электроники необходимо выйти за пределы современного понимания технологических процессов. Со своей стороны они предлагают использовать логику на основе синтроники.

По мнению экспертов, нанотехнологии в нынешнем виде достигают наивысшей точки развития. Теперь пришло время от них отказаться, как отказались когда-то от ламповых и обычных транзисторных устройств.

Примеры использования новой логики уже есть, говорят специалисты. Это магниторезистивная RAM или трековая память IBM. Потенциал они видят в переходе от обычных магнитных полей в системе хранения и передачи информации к управлению потоками при помощи потоков электронов.



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