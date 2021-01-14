Голландские ученые собрали новые данные о «языке тела»

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14.01.2021, 15:06, Новости дня
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Как известно, «язык тела» помогает нам в общении быстро распознать, правду ли говорит ваш собеседник или лжет. Голландские специалисты из Роттердамского университета провели дополнительные исследования и определили еще одну манеру поведения лгуна.

Когда человек говорит неправду, весь его организм сопротивляется данному процессу. Жестикуляция становится неестественной. Многие это понимают и пытаются завуалировать ситуацию. При этом лжецы часто начинают банально повторять жесты своего собеседника.

Аккуратно повторите в разговоре характерный жест. Сделайте это несколько раз. Если ваш собеседник станет показывать вам тот же жест, он начинает вам потакать, а значит, проявляет свою неискренность.



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