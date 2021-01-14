 

Лавров предупредил о последствиях планов США объявить хуситов террористами

14.01.2021, 14:32, Новости дня
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Планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене, у РФ это вызывает опасения, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Лавров признался, что очень хотел бы, чтобы политическое урегулирование в Йемене не пострадало от решения Вашингтона. «Но многие, в том числе представители ООН, высказывают опасения, что эффект негативный может появиться», – передает слова министра РИА «Новости».

Глава МИД Саудовской Аравии добавил, что страна поддерживает продвижение политического процесса в Йемене.

«Считаем, что принятое Соединенными Штатами решение не будет иметь такого негативного воздействия на этот политпроцесс, которое имеют действия хуситов на территории Йемена, которые неизменно и активно подрывают процесс урегулирования. Если со стороны «Ансар Алла» будет озвучена серьезность намерений о подключении к диалогу, то мы сможем увидеть перспективы урегулирования в Йемене, и это будет гораздо большим вкладом с их стороны», – сказал саудовский министр.

«Мы считаем, что данное решение было принято, в первую очередь, не исходя из каких-то отдельных эпизодов, а исходя из ряда событий, которые произошли и виновниками которых являются хуситы, а именно атаки на гражданские объекты на территории Саудовской Аравии, нападения на гражданских лиц на территории Йемена, осуществленные самими хуситами и другие их действия. Все это и вынудило США принять соответствующее решение», – добавил глава МИД Саудовской Аравии.

Напомним, по данным источников Reuters, США намерены включить йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситов) в список террористических организаций.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.



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