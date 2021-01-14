 

Полицейским пришлось разнимать драку депутатов и горожан в Пермском крае

14.01.2021, 13:31, Новости дня
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Депутаты Александровска (Пермский край) подрались с местными жителями, требующими роспуска гордумы.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как несколько жителей заблокировали депутатам, пришедшим на заседание, вход в здание, где дума собиралась провести заседание. Некоторые стояли с плакатами, призывающими гордуму к самороспуску.

Когда депутаты попытались прорваться внутрь здания, завязалась драка.

В результате в потасовку вмешались сотрудники полиции, однако александровцы так и не пустили депутатов в помещение. Заседание им пришлось провести на улице, избрав новым спикером думы Людмилу Белецкую вместо действующего председателя Марины Зиминой.

В Александровском городском округе больше года нет главы, так как местная дума, расколотая на два лагеря, не может найти компромисс, передает Ura.ru.

Ранее полиция начала проверку после драки депутатов заксобрания Ульяновской области.



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