Эксперты оценили вероятность задержания Навального после возвращения в Россию

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14.01.2021, 13:38, Новости дня
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Если ФСИН объявило блогера Алексея Навального в федеральный розыск, то в соответствии с российским законодательством он будет задержан после приезда в Россию, считает адвокат Алексей Мельников.

Мельников напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, если человек, приговор которого состоит в условном осуждении, уклоняется от контроля, – условный срок может быть преобразован в реальное лишение свободы. «Сам господин Навальный неоднократно заявлял, что он достаточно здоров. То есть, если следовать логике закона, он должен был сразу вернуться и продолжить выполнять возложенные на него судом обязательства», – отметил эксперт.

По словам эксперта, это вытекает из буквальных требований закона, а далее решение за судом на основании 74 статьи УК РФ, разъясняет эксперт в комментарии РАПСИ.

В свою очередь адвокат Сталина Гуревич обратила внимание на тяжелые последствия для Навального в связи с назначением даты судебного заседания по иску ветерана ВОВ.

«Если он не явится, он будет объявлен в розыск уже судом, сначала в федеральный, а потом в международный, с подключением Интерпола, что, как вы понимаете, крайне вредно для имиджа Навального на международной арене. Поэтому сейчас у Алексея два варианта: возвращаться, получать свой штраф или обязательные работы по делу о клевете и надеяться соскочить с отмены условного, либо просить политического убежища в гостеприимной для наших оппозиционеров Англии или США, но в США сейчас и без Навального оппозиционеров в избытке, могут и не принять, а в Англии с омарами не очень, да и климат Алексею не подходящий», – заметила она.

В среду стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей.

В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.



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