 

Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом

14.01.2021, 13:10, Новости дня
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40-летний лидер американской группы Backstreet Boys Ник Картер 13 января в Instagram обнародовал видеозапись монитора с результатами УЗИ плода, сообщив таким образом о третьей беременности своей 37-летней жены, фитнес-тренера Лорен Китт.

“Иногда жизнь одаривает вас маленькими сюрпризами”, – подписал он ролик.

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Публикация от Nick Carter (@nickcarter)

В интервью, которое 13 января опубликовано на сайте издания People, супруга Картера рассказала, что ранее пережила несколько выкидышей и уже было смирилась с тем, что больше никогда не сможет испытать радость материнства.

По словам Китт, она не подозревала о третьей беременности в течение первых пяти месяцев, так как предыдущие попытки забеременеть сопровождались определенными усилиями.

Картер и Китт зарегистрировали брак в 2014 году. Они воспитывают двоих детей: сына Одина (2016) и дочь Сиршу Рейн (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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