 

Uniper не получал угроз от США из-за «Северного потока – 2»

14.01.2021, 12:44, Новости дня
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Немецкий энергетический концерн Uniper пока не получал санкционных угроз со стороны Вашингтона из-за участия в проекте газопровода «Северный поток – 2», сообщил глава компании Андреас Ширенбек.

«В моем почтовом ящике, который я регулярно «чищу», до сих пор не было ничего», – сказал Ширенбек агентству Reuters, отвечая на соответствующий вопрос, и добавил, что в концерне очень внимательно следят за развитием в США и находятся в контакте со всеми нужными ведомствами.

«Мы поддерживаем «Северный поток –2» … Мы позитивно оцениваем завершение работ на первой линии теперь в Германии и что работы в датских водах возобновятся в ближайшие дни», – отметил глава Uniper, передает РИА «Новости».

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».

Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. 



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