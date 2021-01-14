 

Китай назвал «ложью столетия» данные о принудительном труде в Синьцзяне

14.01.2021, 11:50, Новости дня
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Информация об использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР является сфабрикованной США «ложью столетия», сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лицзянь заявил, что Китай выражает «решительный протест» в связи с распространением информации о применении принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, передает ТАСС.

«Так называемый принудительный труд является полностью голословной и выдуманной ложью века, сфабрикованной структурами и лицами из США и других западных стран», – подчеркнул дипломат в ответ на просьбу прокомментировать запрет Вашингтона на импорт томатов, хлопка и хлопковой продукции из данного региона на северо- западе Китая в связи с предполагаемым нарушением там прав человека.

В январе также сообщалось, что Британия решила ввести ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за якобы нарушения прав уйгуров.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему.



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