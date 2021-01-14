 

В Индии запланировали начать производство автоматов АК-203

14.01.2021, 11:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минобороны Индии в ближайшее время подпишет контракт с местным заводом на поставку автоматов Калашникова АК-203, главнокомандующий Сухопутными силами Индии генерал Манодж Мукунд Нараван.

«Переговоры находятся в продвинутой стадии. В последний момент были некоторые заминки и загвоздки, но сейчас они урегулированы. Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени», – передает РИА «Новости» слова генерала.

Завод по производству АК-203 в индийском городе Корва – совместное предприятие российского концерна «Калашников» и индийской стороны – был открыт 3 марта 2019 года. Ожидается, что для индийской армии завод выпустит более 670 тыс.автоматов Калашникова. Производство автоматов на предприятии будет поэтапно локализовано до 100% с последующим экспортом автоматов другим странам.

По данным издания The Economic Times, один АК-203, произведенный на заводе в Корве, будет стоить около 70 тыс. рупий, тогда как закупленные в США штурмовые винтовки – почти 90 тыс. за штуку.

Напомним, в августе посол южноазиатской республики в РФ Бала Венкатеш Варма заявил, что Индия в скором времени ожидает «очень позитивных сдвигов» в вопросе запуска производства на ее территории российских автоматов АК-203, которые будут поставляться в том числе для нужд индийской армии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Школьный протест — учащиеся Франкфурта требуют защиты от коронавируса

12.11 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн человек

26.06 / На Аляске предложили убрать памятник правителю русских владений

12.07 / “Жму руку, цем!” Фотожабы на публикацию записей разговора якобы Порошенко с Путиным в 2015 году

04.12 / Опубликован прогноз по перспективам брендов Huawei и Honor

09.01 / На борту разбившегося в Индонезии самолета украинцев не было – МИД Украины

07.08 / Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

27.07 / В Германии вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из “опасных стран”. Украина – в списке

04.12 / Замглавы Офиса президента отреагировал на сообщение о выделении фирме его тестя земельного участка в Киеве

22.09 / “Невероятно!”. 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска