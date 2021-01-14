Появились фотографии обновленного Kia Sportage

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14.01.2021, 11:27, Новости дня
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В Сети опубликовали фотографии нового паркетника Kia Sportage, который доступен на официальном сайте Минпрома КНР.

Напомним, еще осенью минувшего года были продемонстрированы снимки прототипа в спортивной модификации GT Line, однако уже сейчас поклонники бренда могут ознакомиться с изображениями в серийном исполнении. Кроме того, отличия здесь коснулись радиаторной решетки, бампера, а также логотипа. Кроссовер стал длиннее, а также обладает увеличенной высотой кузова.

Пока внутреннее убранство паркетника Kia Sportage новой генерации не раскрывается, тогда как источники приписывают кроссоверу 2-литровым бензиновый двигатель с мощностью 160 л.с. Сведения о примененной коробке передач на данный момент отсутствуют.



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