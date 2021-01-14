 

Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин

14.01.2021, 10:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», – указали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств. «В соответствии с указанным положением ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). В то же время порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден», – рассказали в пресс-службе.

Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково») сообщил о начале переговоров с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции.

В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в РФ вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

В декабре профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech. До этого препарат получил лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Пожар произошел в московском отеле

14.07 / Эксперты рассказали, как кишечные бактерии влияют на вес человека

04.09 / Китай запустил многоразовый испытательный космический корабль

12.08 / Автоновости: Бюджетный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером бренда

16.08 / Сакварелидзе: Порошенко не сядет. Дела против него не будут иметь никакой перспективы, кроме обеления самого Порошенко

20.12 / В “Дії” зарегистрировали более 261 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн помощи

11.09 / Проходят тестовые испытания обновленного BMW X1 xDrive 20d

01.12 / Джемилев стал лауреатом награды МИД Чехии за заслуги в дипломатии

12.08 / Венгрия купила ракеты у США почти на $1 млрд

09.10 / Стало известно о болезни утонувшего актера Кафиятуллина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска