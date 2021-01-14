Росздравнадзор напомнил о запрете на использование незарегистрированных вакцин

14.01.2021, 10:54, Новости дня

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Частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», – указали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств. «В соответствии с указанным положением ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). В то же время порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден», – рассказали в пресс-службе.

Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково») сообщил о начале переговоров с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции.

В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в РФ вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений.

В декабре профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech. До этого препарат получил лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США.