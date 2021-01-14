 

“Дельфин в возрасте”. Галкин показал, как плавает под водой

14.01.2021, 10:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

44-летний российский шоумен Максим Галкин, супруг 71-летней певицы Аллы Пугачевой, показал в Instagram, как плавает под водой.

“Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и все не мог понять, для чего. Теперь понял, я-то думал про себя, что под водой я прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел – ну так – дельфин в возрасте. В общем, видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась, как всегда, комедия”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Максим Галкин дебютировал на сцене в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ “Фонтаны любви к ближнему”. Летом 1994 года участвовал в Театре эстрады и программе “Дебюты, дебюты, дебюты”. Там он показывал пародии на политиков. Позже Галкин гастролировал с юмористом Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии “Триумф” и премию “Золотой Остап” в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале “Славянский базар в Витебске”. После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / На Донбассе погиб украинский военный, еще трое получили ранения

15.08 / Соратница Тихановской Колесникова считает, что вводить санкции для Беларуси еще рано

16.11 / Жители Приднестровья поддержали Додона на выборах президента Молдавии

06.10 / Экономика: Российское вино распробовали за границей

28.10 / Бренд Volkswagen передал клиентам более 14 тысяч экземпляров ID.3

22.11 / Второй тур голосования на местных выборах завершился на Украине

15.10 / В этом году из медучреждений Киева уволились более 7 тыс. работников – Кличко

20.10 / В Киевской области мужчина угрожал взорвать госучреждение. Он хотел найти женщину, которая его бросила

07.08 / В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров

06.09 / МВД Белоруссии сообщило о десяти задержанных на акции протеста в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска