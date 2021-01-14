 

Мишустин поручил выделить регионам деньги на лекарства от коронавируса

14.01.2021, 9:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить решение о выделении регионам денег на лекарства от коронавируса, такое поручение дано по итогам состоявшегося 12 января заседания президиума координационного совета по борьбе с этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства.

«Представить в правительство Российской Федерации проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства в 2021 году Минздраву бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», – передает ТАСС текст перечня поручений.

Исполнителями назначены Минфин и Минздрав. Срок исполнения – 15 января 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что во всех российских регионах необходимо обеспечить пациентам с коронавирусом доступ к бесплатным лекарствам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Der Spiegel – спор вокруг соглашения по брекситу может дойти до Европейского суда

27.06 / CNN – в годовщину референдума по брекситу в Британии растёт число сторонников ЕС

06.01 / В Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам в течение трех лет – Минагрополитики

29.09 / Модель прогнозирования распространения коронавируса предположила начало второй волны

08.12 / Офис генпрокурора завершил расследование убийства журналиста Сергиенко

22.08 / Лукашенко пообещал не допустить получения оппозицией финансовой помощи от ЕС

10.08 / Эксперт оценил вероятность отключении интернета в Белоруссии из-за границы

17.09 / Мэр Нью-Йорка уйдет в отпуск ради экономии. Сотрудники мэрии будут работать бесплатно по одной неделе в году

12.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гафта

13.08 / Работники БелАЗа на митинге выдвинули требования властям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска