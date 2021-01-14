Мишустин поручил выделить регионам деньги на лекарства от коронавируса

14.01.2021, 9:06, Новости дня

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить решение о выделении регионам денег на лекарства от коронавируса, такое поручение дано по итогам состоявшегося 12 января заседания президиума координационного совета по борьбе с этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства.

«Представить в правительство Российской Федерации проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства в 2021 году Минздраву бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения в 2021 году мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», – передает ТАСС текст перечня поручений.

Исполнителями назначены Минфин и Минздрав. Срок исполнения – 15 января 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что во всех российских регионах необходимо обеспечить пациентам с коронавирусом доступ к бесплатным лекарствам.