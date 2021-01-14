 

Мишустин поручил разработать механизм по предупреждению заноса инфекций в Россию

14.01.2021, 9:06, Новости дня
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Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 февраля подготовить единый механизм работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом инфекций в страну.

«(Роспотребнадзору) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовку и внесение в правительство РФ в установленном порядке проекта решения правительства РФ об утверждении единого алгоритма межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию РФ и распространением на территории РФ опасных инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Мишустин 12 янгваря на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом призвал минимизировать риск проникновения инфекций в Россию и сообщил о необходимости создания плана борьбы с ними.

Также премьер поручил внимательно следить за развитием ситуации с распространением заболевания и принимать необходимые меры, в том числе по лекарствам. 



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