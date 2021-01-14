 

Собянин вернул московских школьников к очному формату обучения

14.01.2021, 8:50, Новости дня
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С понедельника, 18 января, учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в московские школы и приступят к обучению в обычном режиме, все остальные ограничения по коронавирусу продлеваются на неделю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны,  ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек – столько же, сколько и накануне праздников», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

В то же время мэр отметил, что благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях остаются свободны около 7,6 тыс. коек, что на 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря.

В связи с этим власти Москвы приняли ряд решений. Так, с 18 января все учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме. Собянин также уточнил, что транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. 

Мэр добавил, что решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было непростым. «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», – указал градоначальник.

В то же время, добавил Собянин, все остальные ограничения продлеваются на неделю – до 21 января. То есть, городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Объясняя это решение, мэр указал, что, по мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. «Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным. Предприятия и организации должны скрупулёзно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты», – указал Собянин.

Он также призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации. «Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», – резюмировал он.

Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID-19. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, вновь могут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте».



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