 

Названо основное отличие «ковидного» кашля от кашля курильщика

14.01.2021, 8:50, Новости дня
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«Ковидный» кашель, в некоторой степени схожий с кашлем курильщика, не имеет привязки ко времени, что его и отличает, отметил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Карабиненко отметил, что у курильщиков кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам, а кашель у пациентов с COVID не имеет такой привязки ко времени, передает радио Sputnik.

При коронавирусе кашель «надсадный», «когда человек откашляться не может», он сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим.

Однако ставить диагноз только по этим признакам нельзя.

«В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля», – подчеркнул Карабиненко.

Ранее ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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