 

Демократические протесты или восстание – глава Гонконга обвинила Запад в двойных стандартах

14.01.2021, 8:44, Новости дня
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Когда в 2019 году в Гонконге проходили протесты и погромы, ставящие под угрозу жизнь и имущество его жителей, многие на Западе оправдывали подобное поведение как борьбу за демократию, напомнила глава администрации специального автономного района КНР Кэрри Лэм. Теперь же, когда подобное творится в США и сторонники Дональда Трампа идут на штурм Капитолия, те же деятели осуждают насилие и сравнивают его с восстанием, отметила политик.


Reuters

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поддержала недавние массовые аресты оппозиции и обвинила западных политиков в «двойных стандартах», заключающихся в их разной реакции на протесты в специальном автономном районе (САР) КНР и недавний штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками президента Дональда Трампа, пишет South China Morning Post. 

 

На пресс-конференции во вторник 12 января Лэм напомнила о гонконгских протестах 2019 года: «У нас творилось оголтелое насилие, были погромы, ставящие под угрозу безопасность жителей Гонконга, их имущество и бизнес. Но некоторые зарубежные комментаторы и политики оправдывали и поддерживали подобную деятельность под прикрытием демократии… Но когда, по всей видимости, такие же вещи стали происходить в их собственной стране, они незамедлительно избрали другой подход и выступили с осуждением насилия, а некоторые даже заявили, что такое граничит с восстанием в американском обществе».

 

Как обращает внимание издание, заявления Лэм вторят риторике китайского МИД. Ранее официальный представитель ведомства Хуа Чуньин посоветовала США поразмыслить над тем, почему они по-разному отреагировали на два в определённой мере схожих события. 

 

В КНР кадры с трамповскими сторонниками, врывающимися в Капитолий, вызвали целую волну насмешек. А официальные СМИ также не преминули уличить Вашингтон в лицемерии, добавляет South China Morning Post. 

 

Говоря об арестах 55 бывших оппозиционных депутатов и активистов, которых задержали за организацию неофициальных выборов в Законодательный совет, Лэм подчеркнула, что Гонконг — «общество, живущее по принципу верховенства права». «Перед законом все равны. Если некоторые считают, что он на них не действует из-за их политических взглядов, это духу верховенства права не соответствует», — отметила глава администрации САР. 

 

По словам газеты, последние задержания, произведённые в рамках закона о национальной безопасности, — самое масштабное наступление на оппозицию с момента принятия этого закона в июле. США, Канада, Великобритания и Австралия раскритиковали Пекин за такие меры и обвинили его в использовании нового закона с целью заставить несогласных молчать. Гонконгские власти настаивают, что задержанные путём манипуляций намеревались заполучить большинство в Законодательном совете и в конечном счёте парализовать работу правительства, а все аресты осуществлялись, исходя из имеющихся улик и доказательств.



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