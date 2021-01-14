 

Спасающие людей защитные маски несут смерть животным в дикой природе

14.01.2021, 8:44, Новости дня
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Выброшенные где попало маски, которые помогают защищать людей от заражения коронавирусом, оборачиваются смертельной опасностью для животных в дикой природе. Птицы и животные путаются в тесёмках масок, грызут их, проглатывают и погибают от удушья. Учёные предупреждают о надвигающейся экологической катастрофе, которая грозит всему миру с наступлением второй волны пандемии, передаёт Euronews.

Отслужившие свой срок и выброшенные в неположенных местах защитные маски, которые помогают спасать жизни людей во время пандемии, представляют смертельную опасность для животных в дикой природе. Морские существа и птицы погибают от того, что либо проглатывают использованные медицинские изделия, либо путаются в них и не могут выбраться.

ДЖОРДЖ ЛЕОНАРД, научный сотрудник Ocean Conservancy: Маски и перчатки — серьёзная проблема, особенно для крупных животных! Я говорю о морских черепахах, птицах, а также рыбах. Материалы, из которых изготавливают эти предметы, вряд ли окажут влияние на фитопланктон и зоопланктон, основу пищевой цепи. Но проблема в том, что, по сути, в настоящее время вся пищевая цепь находится под угрозой. А такие материалы, как пластик и ему подобные, разлагаются сотни лет, постепенно распадаясь на всё меньшие и меньшие частицы.

Неприятности подстерегают живых существ и на суше. Птицы, путаясь в тесёмках маски, не могут взлететь, у них отекают лапки. Повезёт тем пернатым, которых заметят и отнесут в ветклинику.

Крошечные обезьяны, подбирающие маски, их грызут. Это может обернуться удушьем. С наступлением второй волны пандемии нас может накрыть ещё и новая экологическая катастрофа, предупреждают учёные — и просят людей не засорять окружающую среду. 

Дата выхода в эфир 12 января 2021 года.



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