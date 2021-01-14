 

В мире сделали более 32 млн прививок против коронавируса – данные Bloomberg

14.01.2021, 8:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В мире по состоянию на 14 января сделали более 32,4 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 45 странах.

Самое большое число доз вакцины ввели в:

США – почти 10,8 млн доз (по состоянию на 13 января);
Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);
странах Евросоюза – 3,7 млн доз (по состоянию на 13 января)
Великобритании – 3 млн доз (по состоянию на 13 января);
Израиле – почти 2 млн доз (по состоянию на 13 января);

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 14 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 92 млн случаев инфекции, 1 млн 973 тыс. заболевших умерли, 50,9 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 12 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью “Настоящему времени”, которое вышло 8 января, заявлял, что Минздрав ожидает первые поставки вакцины для массовой вакцинации в феврале.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Вузам разрешили отложить начало учебного года

20.08 / Белый дом о деле Бэннона: Трамп не имел отношения к сбору средств на строительство стены

13.08 / Эксперты рассказали о лучшем способе избавления от седины

21.09 / В Москве няня получила три года тюрьмы за истязание младенцев

01.09 / Трамп во вторник посещает Висконсин

24.06 / В правительстве ответили на вопрос о восстановлении международного авиасообщения

21.10 / Работника шиномонтажа убило колесом в Москве

28.12 / SRF – моря Таиланда оживают благодаря отсутствию туристов

04.07 / Исполнилось 70 лет Радио Свободная Европа

08.01 / Чапкис: Единственное, что меня еще держит на этой земле, – звонки друзей и знакомых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска