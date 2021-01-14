 

Товарооборот РФ и Китая в 2020 году упал на 2,9%

14.01.2021, 7:00, Новости дня
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Товарооборот РФ и Китая по итогам 2020 года сократился в годовом выражении на 2,9% и составил 107,76 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Из опубликованных данных следует, что экспорт из Китая в Россию за 2020 год вырос на 1,7%, до 50,58 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в КНР сократился на 6,6%, до 57,18 млрд долларов, передает ТАСС.

Только в декабре 2020 года объем торговли между двумя странами составил 10,43 млрд долларов. При этом экспорт из Китая в Россию составил 5,27 млрд долларов. Импорт из РФ в КНР достиг 5,16 млрд долларов.

Напомним, товарооборот РФ и Китая в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов. В 2018 году товарооборот РФ и Китая впервые превысил 100 млрд долларов. При этом РФ и Китай запланировали довести товарооборот до 200 млрд долларов.



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