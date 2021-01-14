Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США

14.01.2021, 6:06, Новости дня

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Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова, сообщил действующий президент США Дональд Трамп в видеообращении к согражданам, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными», – приводит слова американского лидера ТАСС.

«Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, – сообщил Трамп. – Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели». «Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона», – отметил действующий глава администрации США.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.