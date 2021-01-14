Палата представителей США начала обсуждение резолюции об отставке Трампа

14.01.2021, 5:12, Новости дня

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Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению резолюции по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленной демократами.

Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгрессе в 09.15 по местному времени (17.15 мск).Председатель процедурного комитета Палаты представителей, демократ Джеймс Макговерн на открытии дебатов заявил, что законодатели обсуждают нынешнюю «историческую меру в действительности на месте преступления», передает ТАСС.

«Нас бы тут [на этом заседании] не было, если бы не президент США [и его действия]», – считает конгрессмен. Также он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.