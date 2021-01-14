 

Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа «верным решением»

14.01.2021, 5:12, Новости дня
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Блокировка аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter является «верным решением», сообщил глава американской компании Джек Дорси.

«Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим <…>. Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter», – приводит слова Дорси ТАСС.

Он добавил, что причиной столь жесткой меры стал ущерб, ставший следствием высказываний Трампа на платформе сервиса.

Вместе с тем Дорси согласился, что подобные решения имеют неоднозначный характер. «Необходимость принимать такие меры фрагментирует общественную дискуссию. Они разделяют нас. Они ограничивают возможность пояснения, исправления и извлечения уроков. И создают прецедент, который мне кажется опасным: власть личности или корпорации над сегментом глобальной общественной дискуссии», – признал предприниматель.

Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.

9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.



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