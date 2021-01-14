После прививки Pfizer в ФРГ несколько человек заразились коронавирусом

14.01.2021, 2:30, Новости дня

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Несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия) заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка, сообщило издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Представитель администрации Хагена сообщила изданию, что иммунитет к COVID-19 формируется лишь спустя семь-десять дней после первой прививки. Всего необходимы две инъекции вакцины, разработанной консорциумом BioNTech – Pfizer. «За это время можно заразиться», – приводит слова представителя администрации города ТАСС.

Напомним, вакцинация в Германии и в других странах Евросоюза началась 27 декабря. К 11 января прививку от коронавируса разработки фармкомпаний Pfizer и BioNTech в Германии сделали более 613 тыс. человек, то есть 0,74% населения ФРГ.

В прошлую субботу канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.

5 января Германия продлила карантин до конца месяца.