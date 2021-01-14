Легальная вакцина от COVID-19 в Украине сначала появится на частном рынке – экс-министр здравоохранения Скалецкая

14.01.2021, 1:26, Новости дня

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Экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая прогнозирует, что частные компании смогут быстрее ввезти в страну и зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, чем Минздрав. Такое мнение она высказала в интервью ZAXID.NET 12 января.

“У нас такая история, что есть вакцины, которые государством будут обеспечены и будут предоставляться бесплатно. Другой вопрос – когда на рынке появится, чтобы за собственные средства иметь возможность провакцинироваться, не дожидаясь очереди. Ожидания таковы, что на частном рынке в конце января или в феврале уже появится легальная вакцинация в частных заведениях – то есть дистрибьюторы ввезут и официально зарегистрируют. Есть такие ожидания”, – сказала она.

Государство, по словам Скалецкой, вероятно, сможет обеспечить старт поставок в конце февраля.

“Контракты могут быть подписаны и раньше, а собственно непосредственно поставки с февраля, с начала марта все-таки в Украине будут”, – отметила она.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Поставкой занимается украинская фармацевтическая компания “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Зарегистрировать препарат в Украине планируют до 5 февраля.

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые 700 тыс. доз будут распределены среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия и Турция одобрили препарат для использования. 13 января в обеих странах стартовала массовая иммунизация населения.

“Лекхим” планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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