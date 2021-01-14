Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа

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14.01.2021, 0:42, Новости дня
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Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования в эфире телеканала C-SPAN.

Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Статья обвинения в принятом нижней палатой документе одна – подстрекательство к мятежу, передает ТАСС.

Согласно трансляции голосования из Конгресса США, импичмент Трампа поддержали 222 демократа и десять членов Республиканской партии, при этом 197 республиканцев проголосовали против, передает РИА «Новости».

После голосования в Палате представителей вопрос перейдет на рассмотрение Сената США, который выходит с каникул 19 января – за день до инаугурации Джозефа Байдена.

Накануне импичмент Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей. В среду глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия.

В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.

В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.



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