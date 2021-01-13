Парламент Эстонии проголосовал против референдума о браке

13.01.2021, 23:48, Новости дня

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Эстонский парламент проголосовал против законопроекта о проведении референдума на тему брака, как союза мужчины и женщины, который вызвал разногласия в обществе, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

«Против законопроекта проголосовали 49 депутатов, за было подано 26 голосов. Не голосовали 25 человек, в основном представители правящей Центристской партии. В эстонском парламенте работает 101 народный избранник», – приводит сообщение пресс-службы парламента Эстонии РИА «Новости».

Законопроект предполагал проведение референдума 18 апреля 2021 года с вопросом «Должен ли брак остаться в Эстонии союзом мужчины и женщины?».

Первое чтение законопроекта, представленного фракциями правящих Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и партии Isamaa («Отечество»), прошел 14 декабря. Ко второму чтению законопроекта было подано около 10 тыс. поправок, большая часть которых не имела отношения к теме референдума. Таким образом представители оппозиции планировали блокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения о референдуме.

Ранее в среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд в связи с отставкой правительства предложила не проводить референдум о браке как союзе мужчины и женщины. Ранее Кальюлайд предложила увязать референдум о браке с доверием парламенту.

В среду премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас объявил о решении уйти в отставку из-за затронувшего партию коррупционного скандала. После ухода Ратаса с должности в отставку уйдет и все правительство, которое по итогам выборов в парламент весной 2019 года сформировали Центристская партия, Консервативная народная партия (EKRE) и партия Isamaa («Отечество»).

Напомним, против референдума выступили оппозиционные Реформистская и Социал-демократическая партии, считающие, что внесение в конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины раскалывает общество и нарушает права сексуальных меньшинств. Так, депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Они «сделали это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность референдума о браке».